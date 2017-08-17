Скульптура жующего Дональда Трампа появилась в Нью-Йорке

Скульптура президента США Дональда Трампа, изображенного жующим собственные сообщения в Twitter в виде печенья, украсила один из скверов Нью-Йорка на Манхэттене. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Памятник в натуральную величину создан из глины и других подобных материалов. Его изготовил 48-летний Алекс Гардега, известный по скульптуре «писающего мопса».

Фото Twitter. Статуя «писающей собаки» простояла около «Бесстрашной девочки» три часа

«На самом деле, это не направлено ни в поддержку Трампа, ни против него. Просто меня восхищает сила его твитов. Это почти что искусство, и это сводит людей с ума», — рассказал автор.

Как долго «жующий Трамп» просидит на скамейке на перекрестке 5-й авеню и 76-й улицы, неизвестно. Как уверят Newsweek, автор при его установке торопился закончить дело до прихода полиции.

Фото ZACH SCHONFELD/NEWSWEEK. Скульптор Алекс Гардега позирует со своей новой работой

Памятник появился на следующий день после того, как в США в продажу поступил сборник карикатур, в которых собраны сообщения Трампа в Twitter.

Президент США активно пользуется этой социальной сетью. Он неоднократно заявлял, что считает ее наиболее верным способом донесения своих мыслей до американцев.