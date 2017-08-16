В Бишкек прибыла делегация депутатов Московской гордумы

В Бишкек сегодня прибыла официальная делегация депутатов Московской городской думы, возглавляемая председателем Алексеем Шапошниковым.

В составе делегации — заместитель председателя комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Ломакина, зампред комиссии МГД по науке и промышленности Александр Сметанов.

«Это ответный визит, рассчитанный на пять дней. Запланирован ряд официальных встреч. В феврале 2017-го делегация депутатов Бишкекского городского кенеша с официальным визитом побывала в Москве», — сообщили в пресс-службе БГК.