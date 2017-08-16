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Власть

Узбекистан готов и дальше проводить курс на укрепление дружбы с Кыргызстаном

Фото аппарата президента Кыргызстана. Абдулла Арипов и Алмазбек Атамбаев

Узбекистан готов и дальше проводить курс на укрепление дружбы с Кыргызстаном. Об этом заявил на встрече с главой КР Алмазбеком Атамбаевым премьер-министр РУз Абдулла Арипов, сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Алмазбек Атамбаев отметил огромный вклад президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества и выразил уверенность, что визит Абдуллы Арипова «придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений на основе традиций дружбы и добрососедства, принципов взаимовыгодного партнерства».

Абдулла Арипов передал президенту привет от Шавката Мирзиеева и сообщил о готовности руководства страны и дальше проводить курс на укрепление отношений дружбы и добрососедства между странами.

Глава государства пожелал успешных и плодотворных переговоров в рамках заседаний межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и вопросам делимитации и демаркации государственной границы.
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