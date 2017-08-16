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Власть

Кандидата в президенты упрекают в присвоении создания Парка высоких технологий

Сооронбай Жээнбеков присвоил себе создание Парка высоких технологий. Об этом в социальной сети написал один из основателей «умного парка» Эрмек Ниязов.

«Какая наглая ложь! На встрече с молодежью кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков заявил, что он запустил Парк высоких технологий. Я один из тех, кто стоял у истоков открытия ПВТ еще с 2007 года. Большой вклад в открытие сделали Таттуу Мамбеталиева, Азис Абакиров и многие другие. Начиная от налоговой и заканчивая центральным правительством, мы получали полный тормоз. Мало кто помогал. А теперь, когда ПВТ приносит плоды, он заявил, что открыл ПВТ», — отметил Эрмек Ниязов.

Сооронбай Жээнбеков 11 августа, выступая на открытии молодежного форума «Я инвестирую в Кыргызстан», сказал: «Я очень рад, что совместно с нашими молодыми бизнесменами мы запустили проект «Парк высоких технологий».

В правительстве заверяют, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков говорил не от своего имени, а от кабинета министров в целом.

Постановление  «О создании Парка высоких технологий КР» было подписано 2 мая 2012 года. Парк высоких технологий, у истоков создания которого стояли Азис Абакиров и Эрмек Ниязов, успешно функционирует с 2014 года.
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