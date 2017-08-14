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Власть

Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев сегодня, 14 августа, в преддверии очередного заседания Евразийского межправительственного совета принял его участников — глав правительств стран Евразийского экономического союза.

Встреча прошла в городе Астане. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Евразийский экономический союз работает уже третий год. Этот период был обусловлен непростой ситуацией в мировой экономике, оказавшей влияние на экономику стран  - членов ЕАЭС.

«Главным фактором развития ЕАЭС является создание общего рынка, единой экономической структуры. Рост экономики в странах интеграционного объединения непосредственным образом найдет отражение в повышении объемов взаимной торговли. Сейчас перед нами стоит задача по укреплению взаимоотношений между нашими странами. Основная роль в этой работе отводится правительствам стран - участниц союза. Надеюсь, что сегодняшнее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет конструктивно и внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Во встрече приняли участие премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян, премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
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