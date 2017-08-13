О чем говорили премьер-министры Кыргызстана и Казахстана

Глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня провел переговоры с казахстанским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым.

По его словам, сегодня остаются открытыми несколько важных вопросов, которые требуют решения и поддержки казахстанской стороны.

«На прошлой встрече мы договорились по некоторым вопросам по изменению статусов КПП «Токмок автодорожный» и «Кенбулун автодорожный» с двустороннего на многосторонний. На рассмотрении казахстанской стороны находится проект протокола о внесении изменений и дополнений в соответствующее соглашение. Вопрос строительства моста на КПП «Ак-Тилек автодорожный» (КР) и «Карасуу» (РК) также включены в протокол межправительственного совета. Хотел бы попросить ускорить решение данных вопросов», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он поблагодарил Казахстан за ратификацию соглашения о выделении $ 100 миллионов в качестве технической помощи в рамках вступления КР в ЕАЭС. РК занимает лидирующее место по притоку прямых иностранных инвестиций в КР.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что за последний год практически все вопросы находят общее понимание. В свою очередь он поблагодарил кыргызскую сторону за пропуск туристов по туристическим тропам в летний период.