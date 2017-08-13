18:40
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Власть

О чем говорили премьер-министры Кыргызстана и Казахстана

Глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня провел переговоры с казахстанским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым.

По его словам, сегодня остаются открытыми несколько важных вопросов, которые требуют решения и поддержки казахстанской стороны.

«На прошлой встрече мы договорились по некоторым вопросам по изменению статусов КПП «Токмок автодорожный» и «Кенбулун автодорожный» с двустороннего на многосторонний. На рассмотрении казахстанской стороны находится проект протокола о внесении изменений и дополнений в соответствующее соглашение. Вопрос строительства моста на КПП «Ак-Тилек автодорожный» (КР) и «Карасуу» (РК) также включены в протокол межправительственного совета. Хотел бы попросить ускорить решение данных вопросов», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он поблагодарил Казахстан за ратификацию соглашения о выделении $ 100 миллионов в качестве технической помощи в рамках вступления КР в ЕАЭС. РК занимает лидирующее место по притоку прямых иностранных инвестиций в КР.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что за последний год практически все вопросы находят общее понимание. В свою очередь он поблагодарил кыргызскую сторону за пропуск туристов по туристическим тропам в летний период.
Ссылка:
просмотров: 1436
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызско-узбекская межправкомиссия через 8 лет возобновила работу
Сооронбай Жээнбеков встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
Премьер-министры стран ЕАЭС сыграют в гольф в Астане
Нового премьер-министра Кыргызстана депутаты изберут после 1 сентября
Работа правительства Кыргызстана. Факты и цифры
Уволить главу автодороги Бишкек — Ош решили в правительстве
Нурсултан Назарбаев одобрил выделение Кыргызстану техпомощи в рамках ЕАЭС
Премьер потребовал ужесточить контроль за безопасностью на газовых заправках
Чыныбай Турсунбеков признал: решать евразийские проблемы Кыргызстан должен сам
Валентина Матвиенко рассказала, что думает о евразийском векторе Кыргызстана
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 августа
Темир Сариев о&nbsp;приговоре Текебаеву и&nbsp;Чотонову: политически ангажированный Темир Сариев о приговоре Текебаеву и Чотонову: политически ангажированный
Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции
Парламент намерен созвать внеочередную сессию&nbsp;&mdash; будут избирать нового премьера Парламент намерен созвать внеочередную сессию — будут избирать нового премьера
Бизнес
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно