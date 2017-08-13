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Власть

Премьер-министры стран ЕАЭС сыграют в гольф в Астане

14 августа в Астане состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств Казахстана, России, Армении, Беларуси и Кыргызстана.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков встретится с казахстанским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым. Вечером премьер-министры стран ЕАЭС приедут в гольф-клуб «Астана», где пройдет неформальная встреча. Ожидается, что они сыграют в гольф.

Завтра, 14 августа, премьер-министр КР поведет переговоры с главой правительства России Дмитрием Медведевым. Кроме того, запланирована общая встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
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