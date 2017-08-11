Нового премьер-министра Кыргызстана депутаты изберут после 1 сентября

Внеочередной сессии парламента Кыргызстана, проведение которой намечалось 21 августа, не будет. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников в Жогорку Кенеше.

Уточняется, что 21 августа премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков подаст в отставку. Новый состав правительства сформируют в рабочем порядке — после завершения депутатских каникул и начала очередной сессии Жогорку Кенеша 1 сентября. Парламентариям предстоит избрать и нового премьер-министра.

Экcперты полагают, что новым главой кабинета министров станет Сапар Исаков, который сейчас занимает пост руководителя аппарата президента страны.

Вопрос о смене спикера Жогорку Кенеша отпал после того, как нынешний — Чыныбай Турсунбеков (член СДПК) — отказался от президентских амбиций и согласился поддержать на предстоящих выборах выдвиженца от партии власти Сооронбая Жээнбекова.