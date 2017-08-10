18:41
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Власть

В Вашингтоне появился гигантский надувной цыпленок с прической Трампа

Фото AFP 2017/Mandel NGAN. Гигантский надувной цыпленок с прической Трампа установлен у Белого дома

Надувной цыпленок высотой примерно в девять метров с прической, как у президента США Дональда Трампа, установлен у Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщила радиостанция KTSA.

Надувную фигуру использовали ранее участники демонстраций, выступавшие за обнародование налоговой декларации американского президента. Идея установить цыпленка у Белого дома принадлежит режиссеру документальных фильмов Тарану Сингху Бра, который собрал деньги на создание фигуры.

«Мы здесь, чтобы раскритиковать президента как слабого и неэффективного лидера... Он слишком боится опубликовать свою налоговую отчетность», — сказал режиссер.

По его словам, теперь Трамп играет в «кто первый свернет» (playing chicken) с Северной Кореей.

Фото MANDEL NGAN/AFP/Getty Images. Надувного цыпленка недовольные политикой Дональда Трампа используют для протеста второй раз

Как отмечают американские СМИ, надувная фигура привлекала большое внимание прессы, прохожих и пользователей социальных сетей. Американского лидера в среду не было в городе, напоминает радиостанция.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР «огнем и яростью» в случае угрозы для США.
Ссылка:
просмотров: 968
Версия для печати
Материалы по теме
Скульптура жующего Дональда Трампа появилась в Нью-Йорке
Изображение Владимира Путина появилось на отеле Дональда Трампа в Нью-Йорке
Рейтинг Дональда Трампа опустился до нового минимума
На Amazon появилась туалетная бумага с твитами Дональда Трампа
Опрос показал падение рейтинга поддержки Дональда Трампа до минимума
Трамп запустил канал в Facebook с «реальными», а не «фейковыми» новостями
Официальная газета КНДР провозгласила Дональда Трампа психопатом
Дональду Трампу на день рождения подарили билет в Москву
Рейтинг недовольства Дональдом Трампом достиг 60 процентов
Президент США призвал мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;7-11 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 августа
Темир Сариев о&nbsp;приговоре Текебаеву и&nbsp;Чотонову: политически ангажированный Темир Сариев о приговоре Текебаеву и Чотонову: политически ангажированный
Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции Президенту написали письмо. Просят прекратить преследование оппозиции
Парламент намерен созвать внеочередную сессию&nbsp;&mdash; будут избирать нового премьера Парламент намерен созвать внеочередную сессию — будут избирать нового премьера
Бизнес
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно