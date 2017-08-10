В Вашингтоне появился гигантский надувной цыпленок с прической Трампа

Надувной цыпленок высотой примерно в девять метров с прической, как у президента США Дональда Трампа, установлен у Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщила радиостанция KTSA.

Надувную фигуру использовали ранее участники демонстраций, выступавшие за обнародование налоговой декларации американского президента. Идея установить цыпленка у Белого дома принадлежит режиссеру документальных фильмов Тарану Сингху Бра, который собрал деньги на создание фигуры.

«Мы здесь, чтобы раскритиковать президента как слабого и неэффективного лидера... Он слишком боится опубликовать свою налоговую отчетность», — сказал режиссер.

По его словам, теперь Трамп играет в «кто первый свернет» (playing chicken) с Северной Кореей.

Фото MANDEL NGAN/AFP/Getty Images. Надувного цыпленка недовольные политикой Дональда Трампа используют для протеста второй раз

Как отмечают американские СМИ, надувная фигура привлекала большое внимание прессы, прохожих и пользователей социальных сетей. Американского лидера в среду не было в городе, напоминает радиостанция.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР «огнем и яростью» в случае угрозы для США.