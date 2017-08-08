Замглавы Минсельхоза зарабатывает за счет занятий наукой и продажи акций

Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев заработал в 2016 году 447,9 тысячи сомов по основному месту работы. Такие данные отражены в его декларации о доходах, представленной на сайте ГКС КР.

Согласно документу, еще 41,7 тысячи сомов чиновник заработал в результате занятия научной деятельностью и 753,5 тысячи сомов — от реализации акций.

При этом 300 тысяч сомов он потратил на приобретение недвижимого имущества (земли). В собственности Жаныбека Керималиева есть дом и летний домик.

Близкий родственник замминистра заработал 3 миллиона 94 тысячи сомов от покупки и обмена квартиры.