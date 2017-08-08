Глава Минэкономики КР подрабатывает педагогом

Министр экономики Арзыбек Кожошев подрабатывает педагогом. Такие данные отражены в его декларации о доходах, представленной на сайте ГКС КР.

Согласно отчету, в 2016 году Арзыбек Кожошев по месту основной работы получил 722,4 тысячи сомов. Доходы от педагогической деятельности составили чуть более 100 тысяч сомов. В собственности чиновник имеет квартиру площадью 70 квадратов.

Его близкий родственник владеет квартирой площадью 99,2 квадрата, автомобилем «Мерседес-Бенц Спринтер», а также земельным участком площадью 400 квадратных метров.