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Власть

Рейтинг Дональда Трампа опустился до нового минимума

Фото AP Photo/Evan Vucci. Президент США Дональд Трамп

Деятельность главы Белого дома за 200 дней нахождения в должности президента США только 36 процентов опрошенных считают «успешной», а 59 процентов — неудачной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные социологического опроса службы SSRS.

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Три четверти американцев говорят, что они не могут доверять большей части официальных сообщений Белого дома. Кроме того, 62 процента американцев дали понять, что заявления Трампа и его действия поколебали их уверенность в его способности быть президентом.

Почти половина опрошенных заявила, что «категорически не одобряют работу Трампа» (47 процентов), а всего лишь четверть говорит, что «они очень позитивно относятся к деятельности главы Белого дома» (24 процента).

Наибольшее число респондентов, которые за это время разочаровались в Трампе, составляют республиканцы: рейтинг доверия среди них сократился с 73 в феврале до 59 процентов. В то же время рейтинг недоверия к нему среди демократов стабильно сохраняется на уровне 80 процентов.

Лишь один избранный президент в новейшей истории США после полугода имел рейтинг одобрения ниже 50 процентов. Это Билл Клинтон с рейтингом в 44 процента.

Деятельность предыдущих президентов США Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего расценивало как успешную на этом этапе их президентства большинство американцев (56 процентов — у Буша, 51 процент — у Обамы).
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