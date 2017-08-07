Алмазбеку Атамбаеву рассказали о подготовке к новому учебному году. Сегодня он принял министра образования и науки страны Гульмиру Кудайбердиеву, сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, главу государства проинформировали о подготовке общеобразовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году. В частности, Гульмира Кудайбердиева доложила о ходе выполнения поручений президента о строительстве новых школ вместо аварийных.

По ее информации, по итогам анализа состояния школ в стране, нуждающихся в капитальном ремонте либо новом строительстве, 122 включены в План строительства на 2017–2018 учебный год.

На всех же первоочередных объектах, в том числе в пострадавших от чрезвычайных ситуаций районах, начаты работы по строительству новых школ. Гульмира Кудайбердиева

Министр остановилась на мерах по развитию системы дошкольного и школьного образования и доложила, что к 1 сентября 2017 года в стране откроют 100 новых детских садов, в школах начнется апробация новых учебно-методических комплексов по 27 наименованиям учебных предметов.

Президент Алмазбек Атамбаев обратил особое внимание на необходимость своевременного завершения строительства школ в стране, а в пострадавших от стихийных бедствий районах - до наступления холодов, чтобы создать там все условия для обучения детей.