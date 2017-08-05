Алмазбеку Атамбаеву доложили о ходе подготовки «дорожной карты» Кыргызстана

Президент Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить тщательную работу по разработке долгосрочной стратегии развития Кыргызстана до 2040 года. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы Кыргызстана.

По ее данным, президент отметил, что в центре разрабатываемого документа должен быть человек — его жизнь, здоровье, образование, права и свободы. Стратегия должна стать своеобразной дорожной картой дальнейшего развития и укрепления страны, достижения развитой экономики.

Напомним, в апреле Алмазбек Атамбаев подписал решение о предварительных итогах реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013–2017 годы и подготовке долгосрочной стратегии развития страны до 2040 года.