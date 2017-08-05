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Власть

На Amazon появилась туалетная бумага с твитами Дональда Трампа

Фото «Вести». Насколько будет ходовым такой товар, пока неизвестно

Туалетная бумага с твитами президента США Дональда Трампа появилась в продаже на онлайн-ритейлере Amazon. Об этом написала газета Washington Examiner.

По данным издания, среди твитов на бумаге есть и те, что написаны Трампом до избрания президентом.

Стоимость упаковки туалетной бумаги с экспресс-доставкой составляет $11,99. Правда, Amazon уже решил дистанцироваться от продажи бумаги, предлагая купить ее через третьих лиц.

Отмечено, что Дональд Трамп неоднократно критиковал президента Amazon Джеффа Безоса, также владеющего газетой The Washington Post. Он обвинял издание в создании «фейковых новостей» и заявил, что Джефф Безос использует газету для защиты ритейлера от повышения налогов.
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