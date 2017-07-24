14:52
+34
USD 68.85
EUR 80.21
RUB 1.17
Власть

Новый премьер в Кыргызстане появится в середине августа

Новый премьер-министр появится в Кыргызстане в середине августа, когда Сооронбая Жээнбекова зарегистрируют кандидатом в президенты. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент страны Алмазбек Атамбаев.

По его словам, глава кабмина не обязан складывать полномочия сразу, как только его выдвинули кандидатом в президенты: ЦИК по каким-либо причинам может его не зарегистрировать. Премьер-министр может исполнять свои обязанности вплоть до инаугурации.

«Я сложил полномочия премьер-министра после того, как стал президентом, потому что были большие игры. Сейчас страна другая. Премьер-министр сдаст свою должность после регистрации кандидатом в президенты. Тут разные обещают поднять экономику, но это неправда. Сейчас все полномочия в этом направлении у премьер-министра. В середине августа коалиция парламентского большинства выберет нового премьера и состав кабинета министров. Думаю, это правительство доработает до следующих парламентских выборов. Успокойтесь, административный ресурс применяться на будет», — заверил Алмазбек Атамбаев.
Ссылка:
просмотров: 942
Версия для печати
Материалы по теме
Мирного урегулирования спора президента и Zanoza.kg не будет
Первый проект железной дороги Кыргызстан — Китай был невыгоден стране
Алмазбек Атамбаев не боится размещать вторую российскую военную базу
Алмазбек Атамбаев рассказал, почему не будет отзывать иски к Zanoza
Если бы не было СДПК. Президент рассказал, кого поддержал бы на выборах
Алмазбек Атамбаев не помнит, что делал 13 мая 2010 года
Алмазбек Атамбаев призвал не очернять его историей с телохранителем
Алмазбек Атамбаев рассказал, за что он никогда не простит Аскара Акаева
«Белизгейт» еще не окончен. Президент о нем помнит
MegaCom продадут за ту сумму, которую дадут потенциальные покупатели
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17&mdash;21 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 17—21 июля
Алмазбеку Атамбаеву рассказали, что происходит с&nbsp;Liglass Trading Алмазбеку Атамбаеву рассказали, что происходит с Liglass Trading
Алмазбек Атамбаев: Нужно отдать $37&nbsp;миллионов, чтобы закрыть гавканье &laquo;Русгидро&raquo; Алмазбек Атамбаев: Нужно отдать $37 миллионов, чтобы закрыть гавканье «Русгидро»
Алмазбек Атамбаев о&nbsp;президентских амбициях Чыныбая Турсунбекова Алмазбек Атамбаев о президентских амбициях Чыныбая Турсунбекова
Бизнес
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!