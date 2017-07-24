Новый премьер в Кыргызстане появится в середине августа

Новый премьер-министр появится в Кыргызстане в середине августа, когда Сооронбая Жээнбекова зарегистрируют кандидатом в президенты. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент страны Алмазбек Атамбаев.

По его словам, глава кабмина не обязан складывать полномочия сразу, как только его выдвинули кандидатом в президенты: ЦИК по каким-либо причинам может его не зарегистрировать. Премьер-министр может исполнять свои обязанности вплоть до инаугурации.

«Я сложил полномочия премьер-министра после того, как стал президентом, потому что были большие игры. Сейчас страна другая. Премьер-министр сдаст свою должность после регистрации кандидатом в президенты. Тут разные обещают поднять экономику, но это неправда. Сейчас все полномочия в этом направлении у премьер-министра. В середине августа коалиция парламентского большинства выберет нового премьера и состав кабинета министров. Думаю, это правительство доработает до следующих парламентских выборов. Успокойтесь, административный ресурс применяться на будет», — заверил Алмазбек Атамбаев.