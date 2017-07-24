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Власть

MegaCom продадут за ту сумму, которую дадут потенциальные покупатели

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, что MegaCom продадут за ту сумму, которую дадут потенциальные покупатели. Это будут прямые торги.

По его словам, в ближайшее время Фонд по управлению госимуществом должен дать новое объявление. При этом желающие купить компанию должны сами назвать сумму, которую они могут предложить за сотового оператора.

Правительство должно взять на себя ответственность за продажу злополучного MegaCom.

Алмазбек Атамбаев

«Деньги нужно направить на проект «Безопасный город». Есть вещи, на которых нельзя экономить. Да, у нас есть первоочередные расходы, но дальше терпеть нельзя. Слишком много жертв на дорогах. Нужно установить на всех дорогах, где возможно лобовое столкновение, бетонные разделители дороги. MegaCom будет только дешеветь. Надо вопрос немедленно решать», — заключил президент.
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