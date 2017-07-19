Алмазбеку Атамбаеву рассказали, что происходит с Liglass Trading

Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева и узнал у него, что происходит с Liglass Trading. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государству.

Дуйшенбек Зилалиев рассказал главе государства о работе энергетической системы страны и принимаемых мерах по ее подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Были обсуждены и вопросы реализации проектов по развитию отечественной гидроэнергетики. В частности, Алмазбеку Атамбаеву доложили, как идут подготовительные работы по реализации договоренностей с чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO по строительству Верхненарынского каскада гидроэлектростанций.

Алмазбек Атамбаев потребовал от председателя Госкомитета обеспечить тщательную подготовительную работу к началу реализации важных для страны гидроэнергетических проектов при безусловном приоритете интересов государства, как того требуют условия подписанных ранее соглашений.

«Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что на данный момент начата реализация первоочередных мероприятий: инженерная группа компании Liglass Trading CZ, SRO совместно с отечественными специалистами на месте провела ознакомление с проектами строительства гидроэлектростанций каскада для актуализации и корректировки технико-экономических обоснований и дальнейшего продвижения проектов по строительству этих энергетических объектов», — говорится в сообщении.