Не хочешь переезжать из опасной зоны? Отключим воду и свет!

Оригинальным образом решили в Кыргызстане бороться с людьми, не желающими переселяться из опасных зон. Им хотят отключать свет и воду. Об этом сегодня сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов по итогам заседания Совета безопасности.

По его словам, людей, отказавшихся переезжать из опасных зон, намерены переселять путем применения разных рычагов давления. Такое предложение на заседании Совета безопасности озвучил глава государства.

«Проблема в том, что наши специалисты постоянно ходят к людям и просят их переехать в безопасное место. Главы местных самоуправлений берут с людей расписки о том, что они выселятся. Но разве эти расписки помогут?» — задался вопросом Кубатбек Боронов.

В свою очередь секретарь Совбеза Темир Джумакадыров рассказал, что на заседании Совета безопасности президент отметил два вопроса: создание условий для переселения и страхование жилья.

«Здесь есть момент рассогласованности функций и, во-вторых, слабое взаимодействие между госорганами и органами МСУ. Президент поставил четкую задачу, чтобы нами была определена ответственность вплоть до органов МСУ, акимов и губернаторов по этим двум направлениям. Там нужно вести детальную работу для того, чтобы создать условия и люди переселились. Два года назад был принят закон об обязательном страховании жилья. Если бы наши граждане застраховали свое жилье, зная, что они находятся в опасной зоне, то сегодня вопрос возмещения ущерба вообще бы не возникал. Но наши граждане на это не идут», — заключил Темир Джумакадыров.