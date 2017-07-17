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Власть

Темир Джумакадыров объяснил, почему Совет безопасности проходил без журналистов

«Заседание безопасности было открытым, но без приглашения СМИ», — заявил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров, отвечая на вопрос ИА «24.kg».

По его словам, на заседании обсуждались три вопроса. Все они касались тех тем, которые активно обсуждались обществом и вызывали большую тревогу. На повестку дня вынесли вопросы о мерах по повышению безопасности дорожного движения, эффективности работы системы предотвращения чрезвычайных ситуаций и рекомендации к перечню стратегических объектов.

«Это было открытое заседание, но без приглашения СМИ. При этом мы сейчас пришли дать полную информацию, ответить на все вопросы», — пояснил на пресс-конференции по итогам заседания Темир Джумакадыров.
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