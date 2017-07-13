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Власть

Премьер потребовал ужесточить контроль за безопасностью на газовых заправках

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков потребовал максимально ужесточить контроль за пожарной безопасностью газозаправочных станций. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что сегодня Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации газобаллонного оборудования. Он напомнил, что халатное отношение и нарушение техники безопасности при использовании газобаллонного оборудования повлекли за собой человеческие жертвы.

«С каждым годом из-за ценовой разницы в топливе растет количество водителей, устанавливающих газовое оборудование на свои автомобили. Это влечет за собой увеличение числа газозаправочных станций. В связи с этим мы должны уделить особое внимание данному вопросу и обеспечить безопасность наших граждан», — подчеркнул премьер-министр.

Директор Госинспекции по экологической и технической безопасности Канатбек Муратбеков сообщил, что на сегодняшний день на территории страны работают 116 автомобильных газозаправочных станций. Сотрудники Госэкотехинспекции провели их проверку на предмет соблюдения норм пожарной и промышленной безопасности, соблюдения архитектурно-строительных норм и земельного законодательства.

«В результате выявлено 233 нарушения правил экологической и технической безопасности. По итогам проверки владельцы оштрафованы. Временно приостановлена работа 10 автомобильных газозаправочных станций. Рост ЧП, связанных со взрывом газа, обусловлен недостаточным контролем. На сегодняшний день на газозаправочных станциях нет действенной системы, которая позволила бы не допускать превышения предела давления при перекачке газа», — сообщил Канатбек Муратбеков.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков заявил о необходимости разработать единые правила регулирования деятельности автомобильных газозаправочных станций. В итоге Министерству экономики, Министерству чрезвычайных ситуаций и Госкомитету по промышленности и недропользованию поручено разработать и внести на рассмотрение правительства нормативно-правовые акты в области промышленной безопасности, регулирующие перевозку, хранение и реализацию сжиженного газа.
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