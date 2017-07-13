Дастан Бекешев рассказал, что проходят предприниматели при ликвидации юрлица

Депутат Дастан Бекешев обратился в Государственную налоговую службу с официальным письмом, в котором рассказал о сложной и непонятной процедуре ликвидации юридического лица. Копию письма он разместил в социальных сетях.

В СМИ глава ГНС Октябрь Абдыкаимов заявил о том, что служба упразднила лишние процедуры при ликвидации юридического лица. На практике же, уверен депутат, картина совсем другая, и налогоплательщики сталкиваются с различными барьерами.

Представители юридических лиц, подавшие заявление о ликвидации, обязаны заполнять лишние формы, собирать подписи начальников отделов, к которым их деятельность не имеет отношения.

Сейчас, чтобы ликвидировать юридическое лицо, налогоплательщик пишет заявление на проведение проверки в связи с ликвидацией. Форма заявления платная. Ее продают люди, оказывающие услуги ксерокопии и реализации бланков. При этом форма заявления не установлена и не утверждена Государственной налоговой службой.

Далее налогоплательщик обязан написать объяснительную, почему решил закрыть дело. Депутату не ясна целесообразность этого требования, а также не понятно, в каких нормативно-правовых актах есть отсылка к необходимости написания объяснительной.

«Проверка в связи с ликвидацией юридического лица проводится более месяца. Инспектор требует предоставления всех копий отчетов за период экономической деятельности. Но ведь налогоплательщик уже предоставил к этому времени ликвидационную декларацию и копию сверки с бухгалтерским балансом. При наличии единой электронной базы данных целесообразно ли это требование?» — задается вопросом Дастан Бекешев.

После проверки налогоплательщику вручается обходной лист со списком начальников отделов, которые должны его подписать. По завершении процедуры ликвидации юридического лица Министерством юстиции налогоплательщик должен представить этот документ в ГНС для аннулирования налоговой регистрации.

«Я считаю обоснованными жалобы граждан на Налоговую. Несмотря на заявления об упрощении работы ГНС, люди вынуждены тратить время на прохождение многочисленных и непонятных процедур. Стоит обратить внимание на грубое отношение к гражданам сотрудников, их игнорирование налогоплательщиков. Я предлагаю проанализировать процедуру ликвидации юридического лица для ее оптимизации, упразднить практику заполнения внутренних документов представителями юридических лиц. Кроме того, нужно обеспечить подачу документов на ликвидацию юрлица через систему «единого окна», — предложил решение проблемы депутат.

ГНС должна предоставить ответ на предложения депутата до 1 августа 2017 года.