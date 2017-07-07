У Совбеза уходит много сил, чтобы заставить чиновников бороться с коррупцией

«У Совета безопасности уходит достаточно много сил и средств, чтобы заставить выполнить антикоррупционный план», — заявил сегодня секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров на заседании Национального альянса бизнес-ассоциаций.

По его словам, то, что людям невыгодно, они не хотят делать. И Совету безопасности приходится физически проверять исполнение антикоррупицонных планов и отчетность.

«Сейчас стало проще. Подключились аппарат правительства и Генпрокуратура. Контроль за ними. А мы (Совет безопасности) только итоги рассматриваем. Это и есть зачатки нашей антикоррупционной системы. Ее надо дальше дорабатывать», — отметил Темир Джумакадыров.