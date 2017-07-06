Алмазбек Атамбаев и Дуйшенбек Зилалиев поговорили об инвестициях в энергетику

Алмазбек Атамбаев принял председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщили в отделе информационной политики.

В ходе встречи главе государства рассказали о привлечении инвестиций в гидроэнергетическую отрасль и развитии отечественной энергетики. В частности, представлена информация о планах по реализации проектов, предполагающих ввод новых генерирующих мощностей путем строительства крупных и малых гидроэлектростанций на реках страны.

Президент подчеркнул особую важность качественной реализации проектов по развитию отечественной гидроэнергетики для обеспечения стабильного электроснабжения и дальнейшего укрепления энергетической безопасности страны.