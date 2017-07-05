Не сдаваться судьбе назло призвал абитуриентов президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, поздравляя обладателей «золотых» сертификатов по Общереспубликанскому тестированию.
Никогда не ставьте себя выше другого человека.Алмазбек Атамбаев
«У меня были дни, когда я был абсолютно один. Все предавали. Но надо идти вперед и верить. Если вы верите, то вы всегда победите. Судьбе назло. Иногда я помню, мне не хотелось жить. Но надо заставить себя жить и идти вперед. Судьбе назло — это мой девиз. Идите вперед и никогда не сдавайтесь!» — сказал Алмазбек Атамбаев.
«Будьте честны, добры, умейте прощать. Иногда человек делает что-то не от жадности, а от бедности, по незнанию. И помните, что мы можем быть счастливы только в нашей стране, на родине – в Кыргызстане», — подчеркнул глава государства.