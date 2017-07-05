11:55
+35
USD 69.59
EUR 79.01
RUB 1.17
Власть

Не сдаваться судьбе назло призвал абитуриентов президент Кыргызстана

Не сдаваться судьбе назло призвал абитуриентов президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, поздравляя обладателей «золотых» сертификатов по Общереспубликанскому тестированию.

Никогда не ставьте себя выше другого человека.

Алмазбек Атамбаев

Читайте по теме
Алмазбек Атамбаев написал и исполнил песню «Судьбе назло»

«У меня были дни, когда я был абсолютно один. Все предавали. Но надо идти вперед и верить. Если вы верите, то вы всегда победите. Судьбе назло. Иногда я помню, мне не хотелось жить. Но надо заставить себя жить и идти вперед. Судьбе назло — это мой девиз. Идите вперед и никогда не сдавайтесь!» — сказал Алмазбек Атамбаев.

«Будьте честны, добры, умейте прощать. Иногда человек делает что-то не от жадности, а от бедности, по незнанию. И помните, что мы можем быть счастливы только в нашей стране, на родине – в Кыргызстане», — подчеркнул глава государства.
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев рассказал, когда человек кайфует
Алмазбек Атамбаев абитуриентам: Бойтесь слепой веры, идите только по пути знаний
Валентина Матвиенко рассказала Алмазбеку Атамбаеву о форуме «Дети содружества»
Атамбаев хочет, чтоб «политические тяжеловесы» России строили дачи на Иссык-Куле
Алмазбек Атамбаев о российских военных базах, ЕАЭС и Верхненарынском каскаде
Алмазбек Атамбаев поздравил кыргызстанцев с Орозо айтом
Президент вспомнил, как работал кочегаром, и задумался о двойном гражданстве
Путин пропустит премьеру фильма о себе из-за неофициального ужина с Атамбаевым
Обеспечение нацбезопасности обсудил президент Кыргызстана с секретарем Совбеза
Алмазбек Атамбаев о противодействии трем силам зла
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Груза для президента страны на&nbsp;борту не&nbsp;было Крушение «Боинга». Груза для президента страны на борту не было
Спикер Жогорку Кенеша намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Кыргызстана Спикер Жогорку Кенеша намерен баллотироваться в президенты Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25&mdash;30 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 25—30 июня
&laquo;Дети Содружества&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле: Валентина Матвиенко задорно станцевала «Дети Содружества» на Иссык-Куле: Валентина Матвиенко задорно станцевала
Бизнес
Незабываемое лето с&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Иссык-Куле! Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!
Двойная скидка на&nbsp;покупку в&nbsp;&laquo;Светофоре&raquo;! Двойная скидка на покупку в «Светофоре»!
Совсем скоро! Главное музыкальное событие года&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2017 Совсем скоро! Главное музыкальное событие года — O!PEN AIR 2017
&laquo;Росинбанку&raquo; 4 года! «Росинбанку» 4 года!