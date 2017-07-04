Чыныбай Турсунбеков признал: решать евразийские проблемы Кыргызстан должен сам

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков признал, что Кыргызстан должен решать свои евразийские проблемы сам. Об этом он заявил сегодня журналистам.

По его словам, Евразийский экономический союз всегда в центре внимания его руководителей. Парламенты двух стран (КР и РФ) регулярно обсуждают этот вопрос. Об этом шла речь и на встрече спикера парламента с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. О ЕАЭС он говорил и с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Когда мы видим положительные результаты работы в ЕАЭС, мы рады. Когда видим проблемы, то мы их обсуждаем и ищем пути выхода. Есть, конечно, некоторые моменты. Мы ведь еще только неполные два года, как вступили в союз. С кыргызской стороны нам надо сделать много: и фитосанитария, ветеринарные лаборатории, и многие другие вопросы. Проблемы мы должны сами решать. Но самое главное, что руководство Кыргызстана считает, что альтернативы данному союзу нет и быть не может», — заключил Чыныбай Турсунбеков.