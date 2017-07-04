«Дети стран СНГ должны помнить общую культуру и продолжать традиции», — заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на встрече с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым.

Валентина Матвиенко отметила, что тепло вспоминает свою первую поездку на Иссык-Куль. Она также выразила благодарность Жогорку Кенешу за то, что при его поддержке уже в пятый раз на Иссык-Куле проходит культурно-образовательный форум «Дети Содружества».

«Форум — важное событие. Нужно, чтобы дети научились дружить и помнили культуру и общие традиции. Им управлять нашими государствами. И им предстоит продолжать традиции. Мы должны прилагать усилия для дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества наших стран», — заключила Валентина Матвиенко.