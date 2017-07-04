13:53
+35
USD 69.37
EUR 78.93
RUB 1.18
Власть

Дети стран СНГ должны помнить общую культуру и продолжать традиции

«Дети стран СНГ должны помнить общую культуру и продолжать традиции», — заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на встрече с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым.

Валентина Матвиенко отметила, что тепло вспоминает свою первую поездку на Иссык-Куль. Она также выразила благодарность Жогорку Кенешу за то, что при его поддержке уже в пятый раз на Иссык-Куле проходит культурно-образовательный форум «Дети Содружества».

«Форум — важное событие. Нужно, чтобы дети научились дружить и помнили культуру и общие традиции. Им управлять нашими государствами. И им предстоит продолжать традиции. Мы должны прилагать усилия для дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества наших стран», — заключила Валентина Матвиенко.
Ссылка:
просмотров: 55
Версия для печати
Материалы по теме
«Дети Содружества» на Иссык-Куле: Валентина Матвиенко задорно станцевала
Чыныбай Турсунбеков назвал имя самого большого друга Кыргызстана
Валентина Матвиенко прибыла в Иссык-Кульскую область
Следственные органы сочли вопросы депутатов давлением на них
Депутаты недовольны неравным подходом к принятию законопроектов
Депутат раскритиковала коллег-мужчин за отказ поддерживать «женские» вопросы
Депутаты не будут спрашивать ЦИК о принятых комиссией решениях
Вячеслав Володин рассказал, какие проблемы Кыргызстана решаются в первую очередь
Чыныбай Турсунбеков и Вячеслав Володин обсудили проблемы трудовых мигрантов
Володин: Не на выгоде строятся отношения Кыргызстана и России — на взаимовыручке
Популярные новости
Реконструкция дорог в&nbsp;Бишкеке уткнулась в&nbsp;тупик. Дома депутатов мешают Реконструкция дорог в Бишкеке уткнулась в тупик. Дома депутатов мешают
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Груза для президента страны на&nbsp;борту не&nbsp;было Крушение «Боинга». Груза для президента страны на борту не было
Спикер Жогорку Кенеша намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Кыргызстана Спикер Жогорку Кенеша намерен баллотироваться в президенты Кыргызстана
В&nbsp;парламенте удивляются, как Дастана Догоева назначили главой ГРС В парламенте удивляются, как Дастана Догоева назначили главой ГРС
Бизнес
MegaCom поясняет ситуацию о&nbsp;наложении штрафа Госантимонополией MegaCom поясняет ситуацию о наложении штрафа Госантимонополией
&laquo;Скай Мобайл&raquo; оспорил решение агентства антимонопольного регулирования «Скай Мобайл» оспорил решение агентства антимонопольного регулирования
O!TV&nbsp;&mdash; онлайн-телевидение без приставок и&nbsp;антенн O!TV — онлайн-телевидение без приставок и антенн
Еще больше выгодного общения в&nbsp;роуминге России и&nbsp;Казахстана от&nbsp;MegaCom Еще больше выгодного общения в роуминге России и Казахстана от MegaCom