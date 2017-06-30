Депутатов Жогорку Кенеша нужно штрафовать за голосование друг за друга. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил спикер парламента Чыныбай Турсунбеков.

Он считает, что только так можно дисциплинировать депутатов, которые не являются на пленарные заседания.

Один выход — штрафовать. Наказывать нужно и тех, кто нажимает кнопку за соседа. Нужно бить по карману. Чыныбай Турсунбеков

В парламенте сложилась практика, когда депутаты после обеда игнорируют заседания. Жогорку Кенеш не может собрать даже кворум для дальнейшей работы.