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Власть

Депутатов Жогорку Кенеша нужно штрафовать за голосование друг за друга

Депутатов Жогорку Кенеша нужно штрафовать за голосование друг за друга. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил спикер парламента Чыныбай Турсунбеков.

Он считает, что только так можно дисциплинировать депутатов, которые не являются на пленарные заседания.

Один выход — штрафовать. Наказывать нужно и тех, кто нажимает кнопку за соседа. Нужно бить по карману.

Чыныбай Турсунбеков
В парламенте сложилась практика, когда депутаты после обеда игнорируют заседания. Жогорку Кенеш не может собрать даже кворум для дальнейшей работы.
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