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Власть

Спикер Жогорку Кенеша рассказал, кто лоббирует НДС на импорт зерна

О том, кто лоббирует введение НДС на импорт зерна, рассказал сегодня на пресс-конференции торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

По его словам, вопрос по НДС важен не только для Турсунбекова, а для страны в целом. «Его лоббирую не я, а правительство. Мы поддержали, и сразу начались атаки против Турсунбекова. Это вопрос продовольственной безопасности. Во время принятия законопроекта я голосовал против. Это говорит о моей позиции», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

«Я проголосовал против, потому что понял, что это используют против меня», — отметил он.

В Кыргызстане опять хотят ввести НДС на импорт зерна и муки. Следует отметить, согласно базе данных Министерства юстиции, дочь Чыныбая Турсунбекова Айдай владеет ЗАО «Акун» — крупным мукомольным предприятием Кыргызстана. В связи с этим в отношении политика и появились обвинения в лоббировании данного вопроса.
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