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Власть

Следственные органы сочли вопросы депутатов давлением на них

Следственные органы посчитали вопросы депутатов давлением на них и пожаловались спикеру. Письмо Генеральной прокуратуры зачитал сегодня торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

По его словам, Генпрокуратура недовольна тем, что на заседании комиссии присутствовали Канатбек Исаев, Игорь Чудинов и Акылбек Жапаров. Они тоже могли задавать вопросы следователю по этому делу. Поскольку эти депутаты проходят обвиняемыми по делу, в надзорном органе сочли такое поведение давлением на следствие. Также не понравилось и присутствие журналиста на заседании комиссии.

«Комиссия работала односторонне. Ряд депутатов проявили политическую ангажированность и пытались оказать давление на следствие, необоснованно упрекая его в попытке вести дело в определенном формате. Они даже запугивали его. Представителями Генпрокуратуры были высказаны замечания председателю комисии, которые не были восприняты им», — зачитал письмо Чыныбай Турсунбеков.

На это Курманкул Зулушев ответил: «Если бы они сами дали обоснованный ответ, то, может быть, и письма бы не было. Есть полная стенограмма заседания. Если они ссылаются на грубые нарушения, то это можно проверить, прослушав запись».

В итоге депутаты большинством голосов согласились с мнением комиссии о том, что уголовное дело против их коллеги Канатбека Исаева возбуждено незаконно.
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