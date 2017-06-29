После критики депутатов данные родителей школьников решили пока не собирать

После критики депутатов Министерство образования и науки Кыргызстана пока откажется от идеи собирать персональные данные родителей школьников. Об этом сообщила сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава ведомства Гульмира Кудайбердиева.

О том, чтобы полностью отказаться от идеи, речи нет. К этому вопросу в Минобразе планируют вернуться осенью. На вопрос о том, что за компания будет заниматься созданием базы данных и сбором персональной информации, министр ответить не смогла.

«Мы проводим эту работу совместно с Государственной регистрационной службой. Они определили эту компанию. Мы рассмотрели все жалобы и пока приостановили сбор информации», — рассказала Гульмира Кудайбердиева.