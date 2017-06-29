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Власть

Слишком много праздников. Скоро будем отмечать День бешбармака

Депутат Рыскелди Момбеков опасается, что в Кыргызстане настолько много праздников, что скоро страна будет отмечать и День бешбармака. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

На заседании депутаты рассматривают постановление об установлении 5 марта днем не только ак-калпака, но и национальной одежды. Инициатор документа Гульшат Асылбаева привела в пример Монголию, где красочно отмечают похожий праздник.

«Я не выступаю против установления предлагаемого праздника. Но такими темпами у нас не останется будних дней. Начнем отмечать День национальной кухни, День бешбармака, когда нельзя будет есть гульчетай», — прокомментировал предложение Рыскелди Момбеков.

В итоге после почти часовых споров депутаты все же приняли постановление. Однако 5 марта при этом остается рабочим днем.
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