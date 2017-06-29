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Власть

Депутат раскритиковала коллег-мужчин за отказ поддерживать «женские» вопросы

Депутат Эльвира Сурабалдиева раскритиковала коллег-мужчин за отказ поддерживать «женские» вопросы. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

На заседании рассматривался законопроект, которым предлагалось установить надбавки к пенсиям учителям за долгую работу в школе. Для реализации документа из бюджета дополнительно нужно выделить более 1 миллиарда сомов. Ряд парламентариев предложили исключить вопрос из повестки дня, потому что нет заключения правительства и согласия на подобные расходы.

Эльвира Сурабалдиева решила вступиться за коллег. «В прошлый раз, когда мы рассматривали «женский» вопрос, в зале было только пять мужчин-депутатов. И так каждый раз. Вы знаете, сколько мужчин в школах учителями работают? Нет. А я вам скажу, что в основном в школах трудятся женщины. И на встречах в регионах они поднимают это вопрос. А вы, как только дело до социальных вопросов доходит, сразу о заключении правительства вспоминаете. Как политические вопросы на комитетах рассматривать, так вы не смотрите на заключения, сразу соглашаетесь», — негодовала парламентарий.

«Сейчас вы поедете в регионы. Весь Интернет будет пестреть тем, как вы будете проводить ат чабыш, конно-спортивные мероприятия. На это вы деньги находите. Лучше бы школы построили. Я понять не могу, у вас дома женщин и детей нет? Или вы вечно будете депутатами?» - заявила Эльвира Сурабалдиева.

В других странах за такое отношение вас бы не переизбрали депутатами. А вас выбирают только потому, что в стране патриархат. В регионах мы уже не можем смотреть в глаза женщинам, потому что не можем защитить их интересы.

Эльвира Сурабалдиева

 В заключение депутат попросила поставить законопроект на голосование и пригрозила коллегам, что пофамильно выставит в соцсетях тех, кто выступил «против» законопроекта.

В итоге спикер парламента Чыныбай Турсунбеков объявил перерыв на обед и предложил вернуться к вопросу позже.
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