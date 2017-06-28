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Власть

Вячеслав Володин: Отношения между парламентами должны приносить результат

«Отношения между парламентами Кыргызстана и России должны приносить конкретный результат», — заявил сегодня председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Вячеслав Володин поблагодарил главу государства за теплый прием и возможность встретиться. Также он рассказал ему, что делегация уже успела поработать с коллегами и председателем парламента Кыргызстана Чыныбаем Турсунбековым.

«Мы пригласили председателей профильных комитетов, чтобы более содержательно обсудить вопросы, которые требуют решения. И большое спасибо вам за то, что вы делаете для укрепления дружбы и отношений между нашими странами! Задача парламентов России и Кыргызстана — сделать все, чтобы обеспечить законодательную поддержку договоренностям, достигнутым на высшем уровне», — заключил Вячеслав Володин.

Отметим, в составе делегации парламента России также заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий и председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
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