Правительство дополняет список «Уклонение от альтернативной службы»

Правительство дополняет список уклонения от альтернативной службы в Законе «О всеобщей воинской обязанности, о военной и альтернативной службах». Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Как отмечается, уклонением от прохождения альтернативной службы будет считаться не только невнесение или неполное внесение в бюджет денежных средств, установленных законом, но и отказ от выполнения общественно полезных работ и работ по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпидемий или других чрезвычайных обстоятельств.

Уточняется, что после принятия правоохранительными органами решения по факту уклонения лица от прохождения альтернативной службы, в случае невнесения или неполного внесения им денежных средств, а также невыполнения общественно полезных работ в установленном объеме к моменту окончания срока службы решение призывной комиссии о призыве на альтернативную службу подлежит отмене, а проходивший альтернативную службу передается на учет призывников. При этом внесенная в бюджет сумма не возвращается.