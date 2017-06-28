В Кыргызстане в 2012-2017 годах альтернативную службу по судимости прошли 118 человек. Об этом сегодня заявили на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают поправки в Закон «О всеобщей воинской обязанности, о военной и альтернативной службах».

Как отмечается, в закон вносится поправка, по которой от призыва на военную службу освобождаются не только граждане, признанные негодными к ее прохождению в мирное время, годными к нестроевой службе в военное время, признанные негодными к военной службе со снятием с воинского учета, но и имеющие судимость.

По мнению депутата Дастана Бекешева, данная поправка не позволяет проходить воинскую службу всем судимым. «Если он уклонился о несения службы, на него завели уголовное дело, у него появилась судимость, то он автоматически никогда не будет служить. Судимостью он обеспечил себе такую возможность», — сказал парламентарий.

По данным Госкомитета по делам обороны, в настоящее время уклонившихся от воинской службы 2-3 тысячи человек, все остальные подлежат призыву и приходят на призывные пункты.

«Осужденный получает военный билет по судимости, в документе будет указана судимость, что в дальнейшем скажется на его работе и карьере», — пояснил представитель Госкомитета.