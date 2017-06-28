06:52
+30
USD 68.90
EUR 78.26
RUB 1.16
Власть

В 2012–2017 годах альтернативную службу по судимости прошли 118 человек

В Кыргызстане в 2012-2017 годах альтернативную службу по судимости прошли 118 человек. Об этом сегодня заявили на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают поправки в Закон «О всеобщей воинской обязанности, о военной и альтернативной службах».  

Как отмечается, в закон вносится поправка, по которой от призыва на военную службу освобождаются не только граждане, признанные негодными к ее прохождению в мирное время, годными к нестроевой службе в военное время, признанные негодными к военной службе со снятием с воинского учета, но и имеющие судимость. 

По мнению депутата Дастана Бекешева, данная поправка не позволяет проходить воинскую службу всем судимым. «Если он уклонился о несения службы, на него завели уголовное дело, у него появилась судимость, то он автоматически никогда не будет служить. Судимостью он обеспечил себе такую возможность»,  сказал парламентарий. 

По данным Госкомитета по делам обороны, в настоящее время уклонившихся от воинской службы 2-3 тысячи человек, все остальные подлежат призыву и приходят на призывные пункты. 

«Осужденный получает военный билет по судимости, в документе будет указана судимость, что в дальнейшем скажется на его работе и карьере»,  пояснил представитель Госкомитета.
Ссылка:
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Глав Минтранса и КТЖ заподозрили в работе на экономику Казахстана
В парламенте предложили уволить главу «Кыргыз темир жолу»
В парламенте возмущены, что ГСМ из Узбекистана ввозят в Кыргызстан автомашинами
Правительство Кыргызстана рассмотрит возможность возмещения убытков бизнесменам
Депутат считает, что оснащение региональных больниц лучше, чем в Бишкеке
Спикер парламента переживает, не оставят ли депутаты в одиночестве правительство
Депутаты не желают жить в домах, расположенных не в центре столицы
Депутаты одобрили во втором чтении поправки в закон о госпособиях
Полномочия прокуратуры в Кыргызстане стали шире
Депутаты проголосовали за выделение 5 миллионов евро на реабилитацию «Ошэлектро»
Популярные новости
Промокший до&nbsp;нитки президент Владимир Путин восхитил россиян Промокший до нитки президент Владимир Путин восхитил россиян
Реконструкция дорог в&nbsp;Бишкеке уткнулась в&nbsp;тупик. Дома депутатов мешают Реконструкция дорог в Бишкеке уткнулась в тупик. Дома депутатов мешают
Президент Кыргызстана прокомментировал возможную отправку военных в&nbsp;Сирию Президент Кыргызстана прокомментировал возможную отправку военных в Сирию
Каныбек Иманалиев: Отправка кыргызстанцев в&nbsp;Сирию&nbsp;&mdash; большой опыт для бойцов Каныбек Иманалиев: Отправка кыргызстанцев в Сирию — большой опыт для бойцов
Бизнес
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ
Успейте получить 4G USB-модем от&nbsp;MegaCom абсолютно бесплатно Успейте получить 4G USB-модем от MegaCom абсолютно бесплатно