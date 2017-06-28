В парламенте предложили уволить главу «Кыргыз темир жолу»

В парламенте предложили уволить главного железнодорожника страны — главу «Кыргыз темир жолу» Алмазбека Ногойбаева. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Рыскелди Момбеков.

По его словам, казахстанская сторона не платит за аренду кыргызстанской железнодорожной станции «Маймак», а правительству Кыргызстана приходится платить за аренду станции «Луговая».

Депутат добавил, что дважды поднимал вопрос в парламенте, но «Кыргыз темир жолу» не решает его. «Казахстан готов заплатить за аренду, но со стороны Кыргызстана на переговоры никто не идет. И если пролема не решается, тогда нужно уволить главу госпредприятия», — считает парламентарий.