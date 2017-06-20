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Власть

Алмазбек Атамбаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла сегодня в Александровском саду города Москвы.

Главу государства встречала рота Почетного караула Преображенского полка и оркестр. После возложения венков президент и все собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Оркестр исполнил гимн Кыргызстана. После этого рота Почетного караула прошла торжественным маршем.

Напомним, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев находится в России с государственным визитом. Накануне он уже поужинал в неформальной обстановке с коллегой Владимиром Путиным.
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