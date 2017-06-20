ЦИК разъяснил выдвижение Омурбека Текебаева на пост президента Кыргызстана

ЦИК разъяснил ситуацию с выдвижением кандидатуры Омурбека Текебаева на пост президента Кыргызстана.

Отмечено, что лидер фракции «Ата Мекен» вправе подать заявление о самовыдвижении. Оно передано в рабочую группу Центризбиркома по приему и проверке документов кандидатов в президенты КР.

Для регистрации ему необходимо представить целый пакет документов: подписные листы, сертификат о знании государственного языка и уведомление о внесении избирательного залога.

Если приговор вступает в силу, а кандидат зарегистрирован, то основаниями для отмены регистрации кандидата или избранного кандидата на должность президента являются нормы законодательства, предусмотренные законом о выборах президента.

Омурбек Текебаев участвует в президентских выборах как самовыдвиженец.