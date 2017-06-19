Депутат: Жители дач готовы отдать свои земли под расширение дорог

Жители дачных поселков готовы отдать свои земли под расширение дорог. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сказал депутат Экмат Байбакпаев.

Его коллега Дастан Джумабеков поднял вопрос, соответствует ли планировка дач нормам, чтобы по улицам свободно могли проехать машины противопожарной службы, скорой помощи, имеются ли участки для строительства школ, детсадов, ФАПов.

«Вы знаете ситуацию в Токольдоше… В Оше махалли… Там тоже очень узкие дороги, тогда давайте снесите их, чтобы привести к норме! В сравнении с ними дачи куда просторнее. Дачи вокруг аэропорта уже 20 лет просят правительство, депутатов, чтобы им дали статус. Жители готовы отдать кусочки своих земель для дорог», — сказал депутат Экмат Байбакпаев, отвечая на этот вопрос.

По словам представителя Госэкотехинспекции, дачные общества «Ромашка», «Труд», «Садовод», «Жашыл Жылбырак», «Здоровье-Медовик», «Трикотажник», «Аэрофлот», «Ак-Жол», «Кормовик» «Локомотив», «Связист» на территории Сокулукского района Чуйской области расположены на землях промышленного значения, то есть здесь не требуется трансформация, им нужен только статус населенных пунктов.