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Власть

Путин пропустит премьеру фильма о себе из-за неофициального ужина с Атамбаевым

Владимир Путин, вероятно, не посмотрит российскую премьеру документального фильма Оливера Стоуна, поскольку вечер у него будет занят. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщила «Лента.ру».

По ее данным, просмотру первой части документальной картины может помешать рабочий график: на вечер понедельника у Владимира Путина запланирован неформальный ужин с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

«Скорее всего, два президента засидятся до позднего времени», — приводит слова Пескова издание.

«Президент же говорил неоднократно, что не прочитал ни одной книги про себя и редко смотрит про себя фильмы. Но, конечно, этот фильм все-таки стоит особняком», — отметил Песков.

В понедельник на Первом канале состоится российская премьера документального фильма «Интервью с Путиным». Мировая премьера прошла в США на кабельном канале Showtime 12 июня. Права на показ также выкупили телеканалы из Великобритании, Германии, Франции, Италии.

Картина основана на беседах с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. По словам Оливера Стоуна, в его распоряжении оказалось 20 часов записей, из которых в итоге получился четырехчасовой фильм. Как признавался сам режиссер, он хотел показать Путина как политического деятеля и как человека во всей его полноте.

Отметим, Алмазбек Атамбаев находится в России с государственным визитом — последним перед выборами президента Кыргызстана.
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