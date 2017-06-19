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Власть

Законопроект о штрафах за нарушение правил идентификации вернули на доработку

Депутаты комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию отправили на доработку проект закона «О внесении изменений в Кодекс об административной ответственности», который предусматривал штраф за нарушение правил идентификации животных и ветеринарно-санитарных правил. Такое решение большинством голосов принято сегодня на заседании комитета.

По словам депутат Дастана Джумабекова, «законопроект сырой, и люди могут просто не понять, почему, когда еще не завершена идентификация, начали штрафовать». «В чем вина народа? Или надо прописать, что штраф за нарушение правил идентификации будет платить государство», — сказал он.

Депутат Экмат Байбакпаев попросил комитет поддержать концепцию законопроекта и пообещал, что во втором чтении инициаторы учтут все предложения.

«Сами владельцы животных сегодня готовы к идентификации своего скота, но если государство не успевает, почему люди должны платить штраф?» — возмутился Дастан Джумабеков.

Экмат Байбакпаев отметил, что есть положительное заключение правительства о введении штрафа за идентификацию, тем не менее законопроект вернули на доработку.
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