Депутаты предлагают штрафовать за нарушение правил идентификации животных

Депутаты комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша рассмотрели вопрос внесения изменений в Административный кодекс в части наложения штрафа за нарушение правил идентификации животных.

За нарушение правил идентификации животных предлагают граждан штрафовать на 50 расчетных показателей, должностные лица - на 75.

«Как вы знаете, после вхождения в ЕАЭС у каждой скотины должна быть бирка, если ее зарежут, есть полная процедура актирования. Хотим привлекать к ответственности тех, кто будет нарушать эти правила», — сказал один из инициаторов законопроекта депутат Экмат Байпакбаев.

Предлагается также ввести штраф за нарушение санитарно-ветеринарных правил, утилизации, уничтожения биологических отходов, нарушение правил содержания мест, отведенных для захоронения трупов животных, выпаса скота возле скотомогильников для граждан в 50 расчетных показателей, для должностных лиц — 100, для юридических лиц — 150 расчетных показателей.

По словам депутата, они также внесли предложение, по которому местные органы смогут штрафовать за нарушение правил идентификации, нарушение санитарно-ветеринарных правил.