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Власть

Депутаты одобрили кредит от Саудовского фонда на строительство школ

В Кыргызстане 16 школ построят в кредит от Саудовского фонда развития в $30 миллионов, сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, соглашение одобрено сегодня на заседании комитета ЖК по бюджету и финансам. Школы вместимостью от 150 до 550 ученических мест построят в разных регионах страны.

Депутаты поручили Госстрою разработать типовые проекты зданий общеобразовательных школ.

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«Этот кредит Саудовский фонд предоставляет на 25 лет под один процент годовых с 5-летним льготным периодом. Предполагается, что его будут погашать раз в полгода — 15 мая и 15 ноября — начиная с 2022-го. Это не составит большой нагрузки на госбюджет», — информируют в ЖК.

Ранее этот же фонд выделил Кыргызстану кредит на строительство участка альтернативной дороги Север — Юг.

Напомним, в апреле 2017-го госдолг КР обновил свой рекорд, достигнув $4 миллиардов 219 миллионов. Доля внешнего долга в его структуре составляет $3,8 миллиарда.
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