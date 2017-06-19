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Власть

В Джалал-Абадской области премьер-министр открыл новый оросительный канал

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области премьер-министр Сооронбай Жээнбеков открыл новый оросительный канал Келечек протяженностью 5,3 километра. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечено, что с открытием канала улучшится орошение на землях площадью 1 тысяча 379 гектаров. В будущем можно дополнительно охватить еще 1 тысячу 25 гектаров орошаемых земель. Потери воды сократятся до 1 миллиона 993 тысяч кубометров в год.

Премьер-министр подчеркнул, что в этом году готовят к сдаче в эксплуатацию ряд ирригационных объектов. Накануне правительство одобрило Госпрограмму развития ирригации в Кыргызстане на 2017–2026 годы.

«Программа позволит при выделении 58,8 миллиарда сомов ввести в оборот 65,5 тысячи гектаров новых земель, на 51,6 тысячи гектарах повысить водообеспеченность, 9,5 тысячи гектаров перевести с машинного орошения на самотечное, на 50 тысячах гектаров улучшить мелиоративное состояние. Через распределение новых орошаемых земельных наделов будет создано около 242,7 тысячи новых рабочих мест. В данную программу по Джалал-Абадской области включено семь объектов на 13,5 миллиарда сомов», — отметил премьер-министр.
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