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Власть

Распредкомпании будут покупать электричество у малых ГЭС по 4,7 сома за киловатт

Распредкомпании должны покупать электроэнергию у малых ГЭС по 4,7 сома за киловатт-час. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам и экологии сказал заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Азамат Оморов.

По его словам, 14 июня состоялся первый этап тендера на право строительства малых ГЭС: на возведение 11 энергообъектов (из планируемых 14) заявки подали шесть компаний. «Во второй этап, который пройдет в конце июля, прошли пять компаний», — сообщил Азамат Оморов.

Он отметил, что малые ГЭС построят на свои средства инвесторы, а государство будет закупать у них электроэнергию. «Распредкомпании будут обязаны покупать электроэнергию у малых ГЭС, и нагрузка придется на них», — сказал чиновник.

По его словам, на строительство одной малой ГЭС уйдет $20–25 миллионов. После того как будут построены все 14 малых гидростанций, они смогут покрыть шесть процентов потребности Кыргызстана в электроэнергии.
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