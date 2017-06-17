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Власть

Алмазбек Атамбаев и глава Минздрава обсудили качество медицинских услуг

Президент Алмазбек Атамбаев принял министра здравоохранения Талантбека Батыралиева. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, на встрече президента проинформировали о принимаемых мерах по повышению качества предоставляемых населению медицинских услуг и обеспечению их доступности, в частности диализных услуг, через реализацию проектов государственно-частного партнерства.

Талантбек Батыралиев также рассказал о ходе строительства новых медицинских учреждений в стране, а также о дальнейших планах по строительству, ремонту и модернизации больниц.

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность эффективной реализации реформ в сфере здравоохранения и дал ряд поручений по дальнейшему развитию системы оказания медицинской помощи.
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