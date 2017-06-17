Антикоррупционную работу Госкомитета промышленности признали недостаточной

В правительстве признали недостаточной работу Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) по реализации антикоррупционного плана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Накануне вице-премьер-министр Жениш Разаков провел рабочее совещание о ходе реализации детализированного плана по демонтажу системной коррупции в госкомитете. Он отметил, что коррупция препятствует надлежащему функционированию госорганов страны и выполнению ими поставленных задач.

Завсектором антикоррупционной политики отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Белек Ахметов сообщил, что план пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в ГКПЭН включал в себя 47 мероприятий. В последующем из него исключили 8 реализованных мер.

Мониторинг фактического состояния реализации антикоррупционных мероприятий выявил, что из 39 мероприятий исполнено 10 (26 процентов), частично исполнено 20 (51 процент), не исполнено 9 (23 процента).

«При этом следует отметить, что из 39 антикоррупционных мероприятий по 29 мероприятиям сроки исполнения нарушены. По отдельным мероприятиям срок нарушен на полгода и более», — сказал Белек Ахметов.

Председатель ГКПЭН Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что на статистику реализации антикоррупционного плана отрицательно повлияли пункты о совместном исполнении с другими госорганами.

«Большая часть мероприятий, направленных на ликвидацию системной коррупции в ГКПЭН, остается нереализованной или реализуется частично в связи со слабым взаимодействием между органами-соисполнителями. Представленная информация свидетельствуют о низкой эффективности реализации пошаговых мероприятий по устранению коррупционных проявлений», — подчеркнул Жениш Разаков.

По итогам совещания работа ГКПЭН по реализации детализированного плана демонтажа системной коррупции признана недостаточной.

Также решено внести премьер-министру Кыргызстана предложение об объявлении замечания статс-секретарю ГКПЭН Айбеку Асанову за неудовлетворительные показатели по реализации антикоррупционного плана ведомства и нарушение сроков реализации.