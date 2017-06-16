Иса Омуркулов: Аэропорты и вокзалы Кыргызстана только бог бережет

Лидер парламентской фракции СДПК недоволен тем, что в Кыргызстане не реализован проект «Безопасный город». Об этом Иса Омуркулов заявил сегодня на заседании фракции.

По его словам, на протяжении четырех лет проект не могут реализовать. «Вопрос не решается, и неизвестно, когда появится этот проект. МВД взяло все на себя, и все встало. Идут суды», — сказал Иса Омуркулов.

Он предложил отдать проект мэрии Бишкека. «Уже давно бы нашли инвесторов и запустили программу. Это вопрос безопасности. Наши аэропорты, вокзалы только бог бережет», — отметил депутат.