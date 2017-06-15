Депутаты предлагают узаконить на 4 тысячи домов больше, чем правительство

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают узаконить в новостройках на 4 тысячи домов больше, чем правительство. Речь о трансформации орошаемых земель, на которых построены жилые дома.

Депутаты предлагают узаконить постройки на 10 тысячах 268 гектарах, где проживают 42 тысячи 447 человек. Реестр правительства содержит на 4 тысячи домовладений меньше. Из-за этого в Жогорку Кенеше и возник спор.

Напомним, депутаты хотят узаконить статус построек, возведенных на орошаемых землях до 2009 года. Договориться о реестре лиц, чьи дома узаконят, парламентарии и кабмин не могут.